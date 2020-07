Germania-Cina: ministro Esteri Maas, Pechino è un partner ma anche un rivale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Affari esteri dell’Ue di domani avrà uno spazio dedicato anche ai rapporti con la Cina. “Ho profuso ogni sforzo per garantire che discutessimo rapidamente le conseguenze della legge sulla sicurezza sui nostri rapporti con Hong Kong e la Cina. I primi suggerimenti verranno formulati lunedì. Credo fermamente che possiamo ottenere qualcosa con la Cina solo se lo facciamo parlare l’Unione europea con una sola voce. Solo allora la nostra voce avrà il peso per essere ascoltata a Pechino. Come presidenti di turno del Consiglio Ue, è pertanto nostra priorità collaborare con l'Alto rappresentante (Josep Borrell) una posizione coordinata”, ha affermato il ministro tedesco. I dubbi sulla posizione della Germania nei confronti della Cina derivano dagli stretti rapporti commerciali. “Certo, vogliamo avere buoni rapporti con la Cina, anche a livello economico. Perché la Cina è un partner importante per noi. Ma anche un concorrente e un rivale sistemico. L'Europa ha una chiara bussola di valori con cui ci orientiamo e ciò non ha nulla a che fare con le auto tedesche vendute. Piuttosto, ci aspettiamo che vengano rispettati i parametri del diritto internazionale e le norme sui diritti umani”, ha detto Maas. (segue) (Geb)