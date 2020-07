Germania-Cina: ministro Esteri Maas, Pechino è un partner ma anche un rivale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervista si è concentrata anche sulla crescente rivalità fra Cina e Stati Uniti e sulla posizione dell’Ue in questo scontro. “L'Europa deve prima di tutto stare attenta a come posizionarsi nella grande rivalità di potere tra i stati Uniti e la Cina, in modo da non esserne travolta. Ciò possiamo farlo solo se sviluppiamo una posizione europea comune. Vediamo anche alcuni punti che devono essere discussi con la Cina: questioni come l'accesso al mercato, le opportunità di investimento o la nuova legge sulla sicurezza per Hong Kong. Per fare questo, dobbiamo continuare a parlare direttamente con la Cina. Solo così possiamo esprimere chiaramente la nostra posizione”, ha affermato il capo della diplomazia tedesca. (Geb)