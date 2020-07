Sardegna: Antonio Manca nuovo referente cittadino Lega a Sestu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Manca, 45 anni, imprenditore del verde, è il nuovo referente della Lega Salvini Premier Sardegna per il territorio comunale di Sestu, che fa parte della città metropolitana di Cagliari. "Ieri ero presente a un gazebo molto partecipato proprio a Sestu con il referente provinciale Roberto Schirru, la senatrice Lina Lunesu e il consigliere e coordinatore regionale dei giovani Andrea Piras dove tra sole e sorrisi abbiamo posto #tralagente le basi per essere protagonisti alle prossime elezioni amministrative. Sono sicuro che grazie all'impegno di Antonio e di tutti i militanti e simpatizzanti, questo bel gruppo continuerà a crescere sempre di più e saprà cogliere col lavoro una meritata vittoria. Avanti così", afferma Eugenio Zoffili, commissario regionale della Lega Sardegna per Salvini Premier annuncia e commenta la nomina del nuovo referente.(Com)