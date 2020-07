Regionali: Catalfo su elezioni in Puglia, sosteniamo Antonella Laricchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costanza, coerenza e idee chiare: questi sono i punti di forza di Antonella Laricchia, la candidata presidente del MoVimento 5 stelle alle elezione regionali in Puglia. Lo scrive su Facebook il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. "Ieri, durante il mio intervento all’inaugurazione del comitato elettorale, ho sottolineato una cosa molto importante: è necessario un piano strategico nazionale della formazione in sinergia con quello delle regioni. Oltre che sostenere il lavoro e le imprese dobbiamo pensare al rilancio del Paese e lo si fa con un programma concreto e certo. In tal senso, Antonella ha svolto un'analisi importante del territorio e del suo sviluppo. E soprattutto di come incida la formazione, in linea con quello che stiamo progettando a livello nazionale", aggiunge. (segue) (Rin)