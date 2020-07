Regionali: Catalfo su elezioni in Puglia, sosteniamo Antonella Laricchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Catalfo sottolinea che nel suo programma, inoltre, è prevista l’istituzione dell’Osservatorio regionale del lavoro, uno strumento necessario per lavorare sui fabbisogni del territorio, monitorare gli investimenti fatti e capire se diano i risultati sperati. "Obiettivi in linea con quelli che ci siamo prefissati a livello nazionale e che vogliamo realizzare mediante l’istituzione, insieme alle regioni, dell’Osservatorio del lavoro e delle politiche attive. A questo va collegata un'attenzione particolare per i giovani e le donne che, soprattutto nel meridione, sono rimasti ancora più indietro rispetto agli altri territori. Per questo stiamo lavorando a interventi mirati sia a livello nazionale che regionale, al fine di favorire il loro ingresso nel mercato del lavoro. Solo portando avanti con coerenza un progetto concreto si può cambiare davvero la Puglia, ed è quello che Antonella Laricchia e la sua squadra stanno facendo", dichiara ancora Catalfo. (Rin)