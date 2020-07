Nord Macedonia: Ahmeti (Dui), Ziberi sarà il primo premier albanese eletto in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Naser Ziberi, il candidato all’incarico di primo ministro dell’Unione democratica per l'integrazione (Dui), sarà eletto in parlamentto. Lo ha detto il leader del Dui, Ali Ahmeti, nel corso di una conferenza stampa tenutasi davanti al parlamento a Skopje. Ahmeti ha detto che Ziberi ha più esperienza dei suoi due rivali – Zoran Zaev, leader dell’Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm), e Hristijan Mickoski, che guida l'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne) – messi insieme e non è mai stato coinvolto in uno scandalo. “È tempo che le nuove generazioni, i cui rappresentanti sono dietro di me, mostrino il loro valore e voi, gli elettori – i decisi e gli indecisi, donne e uomini, giovani e vecchi – votiate per noi per dare una possibilità alla nuova generazione di dimostrare il sua valore ed eleggere il primo premier albanese nella Macedonia del Nord, che sarà eletto qui, in parlamento”, ha sottolineato Ahmeti. (Seb)