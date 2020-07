Hong Kong: concluse primarie dei democratici, 582 mila elettori secondo gli organizzatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A contendersi il voto degli elettori di opposizione il Partito democratico, il Partito civico e altre formazioni più piccole, come la Lega dei socialdemocratici, i Neodemocratici e l’Associazione per la democrazia e il sostentamento popolare (Adpl). Lo primarie sono state organizzate con lo scopo di ridurre il numero dei candidati, più di 50, per far competere quelli con più possibilità di vincere e non disperdere il voto dell’opposizione, che punta a conquistare più di 35 seggi, ovvero la maggioranza nel Consiglio legislativo, di 70 membri. Le operazioni di voto hanno avuto inizio ieri alle 12, con un ritardo di tre ore dovuto, secondo gli organizzatori, a perquisizioni della polizia, in particolare nella sede dell’Istituto di ricerca sull’opinione pubblica (Pori), per un presunto furto di dati. I seggi si sono chiusi alle 21 e sono stati riaperti questa mattina alle 9 per dodici ore. I risultati dovrebbero essere resi noti domani sera. (Cip)