Russia-Ucraina: Putin, la Crimea non è la causa principale del deterioramento dei rapporti

- Non è stata l’annessione della Crimea la ragione principale del deterioramento delle relazioni fra Russia e Ucraina. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, all’emittente televisiva “Rossija 1”. "Il fatto che le nostre relazioni con l'Ucraina si siano deteriorate non è in linea di principio legato alla Crimea", ha detto Putin. Parlando della cronologia degli eventi avvenuti in Ucraina, il presidente russo ha osservato che prima è avvenuto "un colpo di stato e un’appropriazione indebita del potere” e “da quel momento in poi, le nostre opinioni e i nostri rapporti con la leadership dell'Ucraina sono diventati diametralmente opposti”. Solo dopo questi fatti, ha aggiunto Putin, “la Crimea è tornata a far parte della Federazione Russa, e non viceversa. Quindi, il fatto che i nostri rapporti con l'Ucraina si siano deteriorati non ha nulla a che fare con la Crimea", ha detto il capo dello Stato russo. (Rum)