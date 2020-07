Brexit: Regno Unito, valutiamo infrastrutture per facilitare i flussi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta valutando lo sviluppo di infrastrutture nell'area sud orientale dell’Inghilterra per impedire che i principali attraversamenti del trasporto merci verso la Francia vengano bloccati quando l’accordo di transizione sulla Brexit scadrà alla fine dell’anno. Lo ha dichiarato il segretario di gabinetto britannico Michael Gove. "Ci saranno infrastrutture specifiche che abbiamo messo in atto per facilitare il flusso del traffico", ha detto Gove alla “Bbc”, specificando che il governo britannico entro la fine del mese fornirà nuovi dettagli sul tema del backstop al confine fra Irlanda e Irlanda del Nord.(Rel)