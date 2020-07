Onu: Putin, organizzare rapidamente un summit fra i paesi del Consiglio di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono tante fonti d’incertezza a livello internazionale che richiedono l’attenzione dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un'intervista all’emittente televisiva “Rossija 1”. "Molte incertezze si sono accumulate negli affari internazionali che richiedono la costante attenzione dei paesi più importanti”, ha detto Putin, riferendosi a Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Cina e Russia, i membri permanenti del Consiglio di sicurezza. “Ritengo che organizzare un vertice fra questi paesi in modo tempestivo sarebbe una scelta utile e pertinente”, ha detto il capo dello Stato russo. Al summit, di cui si parla da tempo ma la cui data e formato non è stato ancora concordato, la Russia intende promuovere la sua posizione inflessibile in merito all’inammissibilità di un conflitto nucleare. (Rum)