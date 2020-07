Russia: Putin, pronto ad ascoltare le critiche se costruttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, si è detto pronto ad ascoltare ogni suggerimento e anche le critiche, purché queste siano costruttive. Il capo dello Stato russo, intervistato dall’emittente televisiva “Rossija 1”, ha così risposto alla domanda sulle tante critiche ricevute nell’ultimo periodo in merito all’operatore delle istituzioni di Mosca. "Ci saranno sempre persone che la pensano diversamente da te, e sembra che abbiano soluzioni migliori di quelle proposte dalle attuali autorità, incluso il capo dello Stato. In generale, dato che non sembra strano, considero un mio dovere ascoltare dichiarazioni o proposte”, ha detto Putin. Secondo il presidente, ciò vale anche per le critiche, “eccezion fatta per le critiche non costruttive. Queste non sono interessanti. Se ci sono proposte concrete, allora sono disposto ad ascoltarle con piacere”. Ciò, ha aggiunto, “non significa che attuerà queste proposte” ma è comunque importante, perché è “utile conoscere tutte le opinioni, valutazioni e suggerimenti”. (Rum)