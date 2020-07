Secondo Putin la retorica antirussa degli Usa condiziona il sistema delle relazioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La retorica antirussa portata avanti dagli Stati Uniti è deplorevole e condiziona l’intero sistema globale delle relazioni internazionali. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, all’emittente televisiva “Rossija 1”. "Non dipende da noi, dipende dalla loro situazione politica interna. È una questione che accade lì, nella più grande economia del mondo, nella più grande potenza nucleare e militare. Tutto ciò è, ovviamente, deplorevole, perché si riflette sull'intero sistema di relazioni internazionali. E, naturalmente, influisce negativamente sulle relazioni russo-statunitensi", ha detto Putin.In merito al deterioramento delle relazioni fra Russia e Ucraina, Putin ha sottolineato che la ragione non è stata l’annessione della Crimea. Parlando della cronologia degli eventi avvenuti in Ucraina, il presidente russo ha osservato che prima è avvenuto "un colpo di stato e un’appropriazione indebita del potere” e “da quel momento in poi, le nostre opinioni e i nostri rapporti con la leadership dell'Ucraina sono diventati diametralmente opposti”. Solo dopo questi fatti, ha aggiunto Putin, “la Crimea è tornata a far parte della Federazione Russa, e non viceversa. Quindi, il fatto che i nostri rapporti con l'Ucraina si siano deteriorati non ha nulla a che fare con la Crimea"."Molte incertezze si sono accumulate negli affari internazionali che richiedono la costante attenzione dei paesi più importanti”, ha detto Putin, riferendosi a Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Cina e Russia, i membri permanenti del Consiglio di sicurezza Onu. “Ritengo che organizzare un vertice fra questi paesi in modo tempestivo sarebbe una scelta utile e pertinente”, ha detto il capo dello Stato russo. Al summit, di cui si parla da tempo ma la cui data e formato non è stato ancora concordato, la Russia intende promuovere la sua posizione inflessibile in merito all’inammissibilità di un conflitto nucleare.Il presidente si è, infine, detto pronto ad ascoltare ogni suggerimento e anche le critiche, purché queste siano costruttive. "Ci saranno sempre persone che la pensano diversamente da te, e sembra che abbiano soluzioni migliori di quelle proposte dalle attuali autorità, incluso il capo dello Stato. In generale, dato che non sembra strano, considero un mio dovere ascoltare dichiarazioni o proposte”, ha detto Putin. Secondo il presidente, ciò vale anche per le critiche, “eccezion fatta per le critiche non costruttive. Queste non sono interessanti. Se ci sono proposte concrete, allora sono disposto ad ascoltarle con piacere”. Ciò, ha aggiunto, “non significa che attuerà queste proposte” ma è comunque importante, perché è “utile conoscere tutte le opinioni, valutazioni e suggerimenti”. (Rum)