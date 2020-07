Autostrade: Bellanova, al centro sia discussione su efficienza servizio e tutela cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non importa che il gatto sia bianco o nero, importa che prenda i topi. Da due anni su questa vicenda delle concessioni autostradali assistiamo a una telenovela infinita, è ora di finirla. Lo afferma in una nota il ministro per le Politiche agricole Teresa Bellanova. "Per questo capovolgo i termini della questione. Non è interessante quel che il privato mette sul tavolo. Quello che è dirimente è la tutela dell'interesse pubblico. Qualsiasi patto pubblico-privato deve partire da qui, chiunque sia il privato. Per cui dico: in questa vicenda l'interesse pubblico significa garantire efficienza, efficacia, sicurezza, ai cittadini, e qualità totale di un servizio non ultimo l'aspetto tariffario. Si vada al punto e si discuta di questo. Su questo si verifichi la bontà dell'interlocuzione", aggiunge Bellanova, secondo cui lo Stato deve essere capace di definire regole certe, ed essere in grado di esercitare il controllo dovuto sul rispetto micrometrico degli accordi. "Fuori da questo perimetro qualsiasi discussione appare surreale e incomprensibile. Incluso il divertissement su uno Stato che a ogni piè sospinto dovrebbe entrare direttamente in partita", dichiara ancora il ministro. (Rin)