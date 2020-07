India: caso Dubey, governo Uttar Pradesh incarica giudice emerito di presentare un rapporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Stato indiano dell’Uttar Pradesh ha ordinato un rapporto sul caso Vikas Dubey e lo ha affidato a Shashi Kant Agarwal, giudice emerito dell’Alta corte di Allahabad. La relazione dovrà essere presentata entro due mesi. Dubey, ricercato da tempo per diversi reati (contro di lui sono stati aperti più di 60 procedimenti dagli anni Novanta), è stato ucciso venerdì dalla polizia. Arrestato il giorno prima a Ujjain, nel vicino Madhya Pradesh, è stato trasportato a bordo di un veicolo della Task force speciale (Stf) per essere trasferito a Kanpur, nell’Uttar Pradesh; il mezzo, secondo la ricostruzione della polizia di Kanpur, si è ribaltato nei pressi di Bhaunti, nel distretto di Kanpur Nagar, e l’arrestato ha tentato di fuggire strappando la pistola a un agente rimasto ferito nell’incidente; la polizia gli ha intimato di arrendersi, ma Dubey ha iniziato a sparare e gli agenti hanno risposto al fuoco “per legittima difesa”. Dubey, rimasto ferito, è stato portato al Lala Lajpat Rai Hospital, dove è stato dichiarato deceduto. Nello stesso ospedale sono stati curati anche quattro agenti che hanno riportato ferite. Una settimana prima, il 3 luglio, otto agenti di polizia erano stati uccisi nello stesso distretto di Kanpur, nel villaggio di Bikru, durante un raid per catturare Dubey. (segue) (Inn)