India: caso Dubey, governo Uttar Pradesh incarica giudice emerito di presentare un rapporto (2)

- La vicenda ha suscitato polemiche, per le circostanze, la lunga latitanza e i possibili legami politici: Dubey era stato lui stesso in politica, vincendo le elezioni distrettuali nel 1995-96 col Partito della società maggioritaria (Bsp). Akhilesh Yadav, presidente del Partito socialista (Sp), ha sollevato dubbi sull’accaduto, scrivendo su Twitter che “l’auto non si è rovesciata, ma il governo [dell’Uttar Pradesh] si è salvato dall’essere rovesciato a causa di segreti”. Priyanka Gandhi, segretaria generale del Congresso nazionale indiano (Inc) nell’Uttar Pradesh orientale, ha chiesto che sia fatta chiarezza sulle protezioni godute da Dubey, che gli hanno permesso a lungo di sottrarsi alla giustizia. Jayant Chaudhary, dirigente del Rashtriya Lok Dal (Rld), ha espresso il sospetto di una messinscena. Om Prakash Rajbhar, presidente del Suheldev Bharatiya Samaj Party (Sbsp), si è rammaricato che l’uomo non sia stato processato e condannato da un tribunale. “I morti non parlano”, ha commentato via Twitter il vicepresidente della Conferenza nazionale del Jammu e Kashmir (Jknc), Omar Abdullah. (Inn)