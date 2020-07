Fase 3: Mulè (FI), restrizioni libertà non possono essere delegate a Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si possono delegare ai Dpcm le restrizioni delle libertà fondamentali, non si possono comprimere dietro lo spauracchio dello “stato di emergenza” diritti garantiti dalla Costituzione. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, Giorgio Mulé. "Siamo consapevoli della crisi sanitaria e dei pericoli di una recidiva, ma proprio per questo è impensabile che le opposizioni non vengano considerate nell’affrontare disposizioni e direttive che entrano nel perimetro della salute e delle libertà dei cittadini. Se il Parlamento è “invisibile” bisogna avere molta paura dei fantasmi, perché della stabilità invocata da Di Maio non ne vediamo neanche l’ombra”, aggiunge. (Rin)