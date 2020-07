Polonia: elezioni presidenziali, alle 12 frequenza del 24,73 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale nazionale polacca (Pkw) ha annunciato che l'affluenza, al secondo turno delle elezioni presidenziali, registrata alle 12 è stata del 24,73 per cento. Si tratta, secondo la Pkw, di un dato leggermente più elevato di quello di due settimane fa quando, nel primo turno delle elezioni, l'affluenza alle urne alle 12 era stata pari al 24,08 per cento. In base ai dati raccolti, oggi hanno votato sino alle 12 circa 100 mila persone in più rispetto a due settimane fa. Cinque anni fa, nel secondo turno di voto alle elezioni presidenziali svoltesi il 24 maggio 2015, l'affluenza alle 12 si attestava al 17,78 per cento.(Vap)