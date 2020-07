Egitto: al Sisi, presto stop alle immatricolazioni di auto che non siano alimentate a gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abdulfatth al Sisi, presidente dell'Egitto, ha annunciato che presto emetterà un decreto che vieta l'immatricolazione di auto che non siano alimentate a gas. A margine dell'inaugurazione della terza fase del progetto residenziale Asmarat, al Sisi ha dichiarato che "è nostro diritto come stato regolare gli affari dei nostri cittadini e prestare loro attenzione". Il governo egiziano ha avviato un paio di anni fa un programma per la conversione di veicoli all'alimentazione a gas, con lo scopo di ridurre i costi, contenere l'impatto ambientale e sostenere lo sviluppo dell'industria nazionale del gas tramite i giacimenti del Mediterraneo. La conversione dei veicoli porterebbe a una minor dipendenza dalle importazioni di petrolio e a una riduzione della pressione sulle riserve in valuta straniera. (Cae)