Spagna: elezioni, affluenza in Galizia cresce di 4 punti, nei Paesi Baschi calo dell'1,14

- Nella regione spagnola della Galizia la partecipazione al voto per eleggere il nuovo governo locale, secondo i dati ufficiali diramati alle ore 12, ha registrato un aumento del 4,3 per cento rispetto alla consultazione del 2016. Il dato è in controtendenza rispetto alle previsioni, visti i timori della vigilia su una potenziale forte astensione a causa della pandemia del coronavirus. Il 19,34 per cento dei cittadini galiziani si è già recato alle urne nella prime ore della mattinata rispetto allo stesso dato del 2016 (15,01 per cento). Un aumento della partecipazione che si è verificato anche nella zona di A Marina, località in provincia di Lugo, il cui territorio è in isolamento da una settimana a causa di un focolaio di 186 casi di contagio di Covid-19. Le paure di un alto tasso di astensione sono state smentite anche nei Paesi Baschi dove si è registrata solo una breve flessione dell'1,26 per cento: 14,14 rispetto al 15,40 per cento del 2016. (Spm)