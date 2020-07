Difesa: capo Stato maggiore spagnolo, lavoro straordinario dei militari contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spirito di tutti i militari che hanno partecipato nell'operazione "Balmis" a sostegno della popolazione spagnola durante le fasi più dure della pandemia del coronavirus è stato "straordinario". Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Mundo" il generale Miguel Angel Villarroya, capo di Stato maggiore della Difesa, aggiungendo che le Forze armate sarebbero in grado di riattivare l'operazione in 24 ore se fosse nuovamente necessario. L'efficacia e la rapidità degli interventi in tutto il territorio nazionale è stata resa possibile dall'aver considerato "Balmis" come un'operazione militare, "stabilendo una struttura di comando e controllo rapida e diretta". I militari sono stati impiegati, in particolare, per realizzare banchi alimentari, centri rifugio per i senzatetto, sanificazione dei centri ospedalieri e delle residenze per anziani. In merito alla creazione di riserve strategiche di materiale sanitario in caso di una nuova ondata di contagi, il capo di Stato maggiore ha evidenziato che una parte sarà prettamente a uso militare per garantire la sicurezza degli effettivi, come elementi protettivi, prodotti chimici per l'igiene e la disinfezione, mentre l'altra, di competenza del ministero della Salute, sarà destinata al resto della popolazione con lo stoccaggio, presso strutture militari, di dispositivi di sicurezza individuale, test diagnostici, farmaci, beni di prima necessità. (segue) (Spm)