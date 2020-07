Difesa: capo Stato maggiore spagnolo, lavoro straordinario dei militari contro Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villarroya ha poi evidenziato che in nessun altro paese le Forze armate sono state dispiegate in modo così massiccio e globale, tanto che Germania, Regno Unito e Stati Uniti "ci chiamano e si interessano a quello che abbiamo fatto". L'operazione Balmis è costata 42 milioni di euro, una voce fuori dal budget del 2020, e il capo di Stato maggiore ha sottolineato l'importanza degli investimenti nel comparto della difesa che garantiscono non solo la sicurezza ma anche un beneficio economico diretto. "La Spagna è un paese che dipende dal turismo. Il turismo va nei luoghi dove c'è sicurezza. Se non c'è una sicurezza adeguata in Spagna, il turismo non arriva, come abbiamo visto in altre zone del mondo dove c'è instabilità", ha concluso il generale. (Spm)