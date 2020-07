Coronavirus: nel Lazio 20 nuovi positivi, 16 casi di importazione di cui 12 da Bangladesh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si registrano oggi 20 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 16 di importazione (80 per cento) e di questi 12 hanno un link con i voli di rientro dal Bangladesh già attenzionati. Mentre un altro caso risulta di rientro dall'Ucraina, una donna di rientro dal Messico, un uomo dal Montenegro e un uomo dall'Afghanistan. Inoltre, non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio, reso noto, al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore regionale del Lazio alla Sanità e integrazione sociosanitaria Alessio D'Amato. "E' la dimostrazione che in questa fase sono indispensabili i controlli in entrata e l'isolamento. I casi di importazione si confermano la prevalenza, mentre sta proseguendo con buoni risultati l'attività di contact tracing per la comunità del Bangladesh che sta fornendo una grande collaborazione - commenta l'assessore D'Amato -. L'attività ai drive-in per il contact tracing ci ha permesso di eseguire nella sola giornata di ieri 1.600 tamponi". (segue) (Rer)