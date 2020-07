Brexit: Regno Unito spenderà 768 milioni di euro per infrastrutture ai confini con l'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito spenderà 705 milioni di sterline (circa 768 milioni di euro) per le infrastrutture di frontiera necessarie a mantenere il flusso degli scambi commerciali dopo la scadenza dell’accordo di transizione con l'Unione europea che terminerà alla fine dell'anno. È quanto dichiarato dal segretario di gabinetto britannico, Michael Gover, citato dalla “Bbc”. Il finanziamento include 525 milioni di euro per la costruzione di infrastrutture portuali e interne, in particolare nel sud est dell'Inghilterra, per garantire l’operatività delle principali rotte commerciali in Francia. Gove si è detto “assolutamente certo” che entro la fine dell’anno i nuovi confini saranno pronti. L’operato del governo, ha detto il segretario, “è mirato garantire non solo che venga rispettata la legge e protette le persone, ma anche per facilitare gli scambi commerciali". Gove ha affermato che c'è stato un "segnale positivo" nei negoziati tra Gran Bretagna e Ue su un accordo commerciale post-Brexit. "Ci sono segnali di speranza, ma non vorrei essere troppo entusiasta", ha detto il segretario. (Rel)