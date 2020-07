Coronavirus: Fapi, tensioni sociali in autunno si evitano con provvedimenti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le preoccupazioni intorno a probabili tensioni sociali che potrebbero verificarsi in autunno sono fondate. Imprese e famiglie stritolate nella morsa della crisi potrebbero scendere in piazza o dare vita a forme di protesta. È necessario che il Governo intervenga, prima che sia troppo tardi, per tentare di appagare le rivendicazioni che giungeranno, in particolare, dalle partite iva e dai cittadini esclusi dalle forme di sostegno al reddito. Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Servono provvedimenti economici - aggiunge il leader della Fapi - per sostenere la ripresa della crescita e la creazione di nuovi posti di lavoro, necessari al sud per sottrarre manovalanza alla criminalità organizzata. Il Governo metta in campo una strategia di sostegno all'imprenditoria sana del Paese, quella che ha voglia di crescere, diminuendo il costo del lavoro e abbassando la tassazione sugli utili". "Il premier Conte - conclude Sciotto - comprenda che è necessario rafforzare il tessuto produttivo ed economico per rendere il Paese piu' competitivo e più sicuro". (Rin)