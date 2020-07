Roma: Municipio III, un successo la passeggiata alla scoperta dell'Aniene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di persone, tra cui alcuni bambini, hanno partecipato all'evento "Un sabato sull'Aniene" che si è svolta ieri pomeriggio. Lo rende noto il Municipio III di Roma. L'iniziativa, organizzata proprio dal Municipio III, ha consentito ai partecipanti di scoprire questo ambiente nel rispetto delle basilari norme di distanziamento sociale a piedi, in bicicletta e in gommone con il supporto delle guide esperte de il Teatro dei comici, dei volontari di Roma Rafting e di Aniene onlus. "La città è il fiume. Non si tratta di uno slogan ma di un lavoro che stiamo portando avanti con cantieri e progetti finanziati", commenta, in una nota, il presidente del III Municipio Giovanni Caudo. L'iniziativa "è stata una camminata dentro all'Aniene nel cuore di una metropoli - spiega Caudo -. Spiaggette e pontili insieme a sentieri e domani arene e spazi attrezzati all'aperto e parchi come quelli che sorgeranno nell'area dell'ex cantiere della metro Conca D'Oro. Grazie a tutti quelli che sono venuti con noi a scoprire il fiume e gli angoli più incredibili di una storia che viene da lontano. La sicurezza è quella attiva, è far vivere questi luoghi", conclude Caudo.(Com)