Russiagate, l'ex procuratore speciale Usa Mueller difende le indagini: "Stone resta un pregiudicato"

- Robert S. Mueller III, consigliere speciale del dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti dal 2017 al 2019, risponde alle accuse di illegittimità dell’indagine sulle interferenze russe nella campagna presidenziale del 2016, dopo la grazia concessa dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al suo ex consigliere politico Roger Stone, condannato a seguito di quelle indagini. Mueller, che svolse il ruolo di procuratore speciale e fu autore del rapporto che porta il suo nome in cui furono raccolte le conclusioni degli inquirenti, difende il lavoro svolto, ribadendo la necessità di quegli accertamenti e la correttezza con cui furono svolti. “Mi sento in dovere di rispondere sia alle affermazioni generali secondo cui la nostra indagine era illegittima e i nostri motivi erano impropri, sia alle affermazioni specifiche secondo cui Roger Stone era una vittima del nostro ufficio”, scrive l’ex procuratore speciale sulle pagine del quotidiano “The Washington Post”. “L’inchiesta sulla Russia era di fondamentale importanza. Stone è stato processato e condannato per aver commesso crimini federali. Rimane un pregiudicato, e giustamente”, prosegue Mueller.“Le azioni della Russia costituivano una minaccia per la democrazia statunitense. Era fondamentale che fossero investigate e comprese. Alla fine del 2016, l’Fbi aveva le prove che i russi avevano segnalato a un consulente della campagna Trump che avrebbero potuto aiutare la campagna attraverso la pubblicazione anonima di informazioni dannose per la candidata democratica. E l’Fbi sapeva che i russi avevano fatto proprio questo: a partire dal luglio 2016, WikiLeaks ha divulgato e-mail rubate da ufficiali dell’intelligence militare russa dalla campagna di Clinton”, premette Mueller. L’ex procuratore speciale per le indagini sulle interferenze russe nelle elezioni presidenziali del 2016 precisa poi di aver ricevuto chiare indicazioni dall’allora procuratore generale, che quella su Stone era solo una delle linee di indagine e che Stone, consulente per la campagna di Trump, è diventato “una figura centrale” nelle indagini per due motivi: aver comunicato nel 2016 con persone “note per essere ufficiali dell’intelligence russa” e aver “rivendicato una conoscenza anticipata della pubblicazione da parte di WikiLeaks di e-mail rubate da quegli ufficiali dell’intelligence russa”.“Ora abbiamo un quadro dettagliato dell’interferenza della Russia nelle elezioni presidenziali del 2016”, sostiene Mueller, rivendicando il lavoro svolto. “L’ufficio del consulente speciale ha identificato due operazioni principali dirette alle nostre elezioni: l’hacking e il dumping di dati delle e-mail della campagna di Clinton e una campagna di social media online per denigrare la candidata democratica. Abbiamo anche identificato numerosi legami tra il governo russo e il personale della campagna Trump, tra cui Stone”, sintetizza l’ex responsabile delle indagini. “Non abbiamo stabilito che i membri della campagna di Trump abbiano cospirato con il governo russo nelle sue attività. L’inchiesta, tuttavia, ha stabilito che il governo russo ha percepito che avrebbe potuto trarre beneficio da una presidenza Trump e ha lavorato per assicurarsi tale risultato. Ha inoltre stabilito che la campagna contava di beneficiare elettoralmente delle informazioni rubate e divulgate attraverso le iniziative russe”, aggiunge, sottolineando che il compito è stato lungo e complesso. “Sulla base del nostro lavoro, otto persone si sono dichiarate colpevoli o sono state giudicate colpevoli al processo e più di due dozzine di individui ed entità russi, tra i quali alti funzionari dell’intelligence russa, sono stati accusati di crimini federali”, ricorda Mueller.Stone, prosegue l’articolo, è stato indagato e interrogato anche dal Congresso e “una giuria in seguito ha stabilito che ha mentito ripetutamente ai membri del Congresso”: sull’identità del suo intermediario con WikiLeaks, sull’esistenza di comunicazioni scritte col suo intermediario, sulla comunicazione con la campagna di Trump riguardo ai tempi della pubblicazione da parte di WikiLeaks. Alla fine, ricorda ancora Mueller, Stone è stato condannato da una giuria “per l’ostruzione di un’indagine del Congresso”, con “false testimonianze” e “subornazione di un testimone”. “Gli sforzi russi per interferire nel nostro sistema politico e la questione essenziale se tali sforzi coinvolgessero la campagna di Trump richiedevano un’indagine”, scrive l’ex procuratore speciale, assicurando che ogni decisione nel caso di Stone, come in tutti gli altri casi, è stata presa “esclusivamente sulla base dei fatti e sulla legge e in conformità con lo stato di diritto”. “Le donne e gli uomini che hanno condotto queste indagini e azioni penali hanno agito con la massima integrità. Le affermazioni contrarie sono false”, conclude Mueller. (Nys)