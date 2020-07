Libia: ministro Esteri turco, ritiro Lna da Sirte e Al Jufra presupposto al cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Libia, il Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli accorderà un cessate il fuoco all'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Khalifa Haftar solo se quest'ultimo si ritirerà da Sirte e Al Jufra. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, al quotidiano britannico "Financial Times". Il ministro ha sottolineato la determinazione del Gna, sostenuto da Ankara, a riprendere l'offensiva contro l'Lna laddove quest'ultimo non si ritirasse dalla città portuale di Sirte e da Al Jufra, dove si trova una grande base aerea. Cavusoglu ha insinuato che Ankara sia disposta a sostenere qualsiasi offensiva, describendo le condizioni del Gna come "legittime e ragionevoli". Il capo della diplomazia turca ha affermato che "ora dipende dalla contro parte (l'Lna): se accetteranno queste condizioni per un cessate il fuoco duraturo" e - rispondendo a una domanda sul timore che la Turchia venisse risucchiata in un conflitto più ampio - ha dichiarato che Ankara "non è a favore di nessun escalation o guerra nella regione, ma loro (i sostenitori di Khalifa Haftar) si sono impegnati con un golpista quale è Haftar". (segue) (Rel)