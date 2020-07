Libia: ministro Esteri turco, ritiro Lna da Sirte e Al Jufra presupposto al cessate il fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, si è alzata la temperatura del confronto in Libia. L'Lna di Khalifa Haftar ha rafforzato la sua presenza nel distretto di Jufra e ha lanciato una serie di campagne di sicurezza per combattere la presenza di “bande fuori legge nella zona”, in particolare contro i trafficanti di esseri umani, droga e alcol. Abdel Basset Achnibou, capo del consiglio dei notabili di Al Jufra, ha affermato che queste campagne non si fermeranno e continueranno contro chi commette crimini nella regione. Jufra ospita un'importante base aerea dove sono presenti Mig-29 e Sukhoi-24 trasferiti dalla Russia nel teatro bellico libico a sostegno delle forze di Haftar. Una forte esplosione è stata udita nel villaggio di Sukna, poco distante dalla base, martedì 7 luglio.Si ritiene in particolare che siano stati presi di mira i sistemi anti-aerei di fabbricazione russa Pantsir posti a protezione degli assetti aerei. Si ritiene possa essere una rappresaglia da parte delle forze del Gna in risposta al raid aereo che ha colpito gli asset militari turchi nella base aerea di Al Watiya, circa 130 chilometri a ovest di Tripoli, il 4 luglio. L’origine dei velivoli che ad Al Watiya hanno colpito e distrutto i sistemi di difesa aerea “Hawk” e di disturbo elettronico “Koral” - in fase di dispiegamento da parte delle forze turche - non è chiara e questo apre il campo ad almeno quattro ipotesi: un coinvolgimento della Francia; un intervento degli Emirati Arabi Uniti; un attacco dell’Egitto; un raid compiuto dall’Lna di Haftar. Secondo il sito web libico “Libya Akbhar”, considerato vicino alle istanze di Haftar e dunque ostile alla presenza turca in Libia, i "nove bombardamenti" sono opera di velivoli militari della Francia partiti dal Mali. (segue) (Rel)