Coronavirus: Rosati (Lega), Municipio Roma VIII informi cittadini su nuovi contagi

- La capogruppo della Lega nel Municipio VIII di Roma, Raffaella Rosati, in una nota, sostiene che "il presidente del Municipio Ciaccheri, troppo preso dalla sua nuova campagna, con incursioni che lo portano a spingersi addirittura in altri comuni laziali ben oltre il suo Municipio di competenza, dimentica di rendere partecipe l'opposizione ma soprattutto i cittadini dell'VIII municipio che proprio a Montagnola è stato scoperto un nuovo focolaio Covid e che queste persone, di origine bengalese, sono state più volte invitate ad effettuare il tampone presso il centro di San Michele a Tormarancia - afferma Rosati -. Solo dopo i nostri solleciti l'associazione 'Che Guevara Onlus', evidentemente nuova voce di maggioranza titolata a parlare al posto del presidente, ha invitato pubblicamente questi possibili contagiati a sottoporsi ai tamponi di verifica. La superficialità e la faciloneria con cui si amministra il Municipio conferma che non si comprendono appieno i rischi né si tutelano i cittadini. Trovo questo modus operandi inaccettabile ed estremamente pericoloso", conclude Rosati.(Com)