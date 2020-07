Incidenti stradali: investe pedone con van e tenta fuga nel Milanese, bloccato da passante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un italiano di 35 anni è stato denunciato dai Carabinieri per avere investito a Sesto San Giovanni (MI) mentre guidava un furgoncino un pedone. Alle 2.30 di domenica notte il 35enne ha travolto un 34enne di origini bengalesi all’incrocio tra viale Fulvio Testi e via Carducci. Anziché fermarsi e chiamare i soccorsi il pirata della strada ha proseguito la marcia tentando di fuggire ma è stato bloccato da un testimone che aveva assistito alla scena. Sul posto sono poi arrivati i militari che hanno identificato il conducente del van, un pregiudicato per reati contro la persona e guida stato di ebrezza alcolica , e lo hanno indagato per lesioni personali gravi e fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali, in attesa degli esami alcolemici e tossicologici. L’uomo investito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Secondo quanto riferito è ricoverato in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.(Rem)