Autostrade: Gelmini (FI), statalizzazione ritorno al passato, grave danno per il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Forza Italia non difende i Benetton, Forza Italia difende l'interesse dei cittadini. Aspi ha di fatto accettato tutte le richieste avanzate nelle scorse settimane da Palazzo Chigi: 3,4 miliardi di indennizzo per il crollo del Ponte Morandi, un piano di investimenti da quasi 15 miliardi di euro (con dentro opere strategiche come la Gronda di Genova e il passante di Bologna), una riduzione del costo dei pedaggi. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, secondo cui adesso la partita è tutta politica. "Partito democratico e Italia viva sono pronti a chiudere l'accordo, il Movimento 5 stelle rimane sulle barricate, ma non troppo. Statalizzare Autostrade - come invece sembra voglia fare il premier Conte, per tenere insieme i cocci della sua maggioranza - rappresenterebbe un pericoloso ritorno al passato e un grave danno per gli italiani", dichiara Gelmini.(Rin)