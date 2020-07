Usa: coronavirus, Louisiana impone obbligo mascherina e limiti ai servizi bar e ai raduni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore statale della Louisiana, Stati Uniti, John Bel Edwards, del Partito democratico, ha annunciato nuove regole per contenere l’epidemia di coronavirus: l’obbligo di indossare la mascherina, la chiusura dei bar se non per i servizi di asporto o di consegna a domicilio e la limitazione dei raduni, compresi quelli religiosi e i matrimoni, a non più di 50 persone. Le norme scatteranno domani, 13 luglio, e sono previste fino al 24 luglio, con possibilità di proroga. L’uso delle mascherine era già stato imposto in alcune città e aree, ma ora è stato esteso, a partire dagli otto anni di età, a tutte le 64 contee, anche se quelle con una scarsa incidenza del contagio – meno di cento casi per centomila abitanti nelle ultime due settimane – potranno decidere esenzioni. Il limite dei raggruppamenti a 50 persone non si applicherà alle aziende considerate essenziali e a quelle che operano a una capacità ridotta del 50 per cento. Nello Stato meridionale il numero dei casi sfiora i 77 mila e i decessi sono più di 3.400. (segue) (Nys)