Usa: coronavirus, Louisiana impone obbligo mascherina e limiti ai servizi bar e ai raduni (2)

- Con la Louisiana sono più di venti gli Stati Usa che hanno imposto l’obbligo di coprire le vie respiratorie con la mascherina. Il presidente, Donald Trump, l’ha indossata ieri in pubblico per la prima volta da quando l’epidemia è emersa nel paese, in occasione di una visita al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, nel Maryland. Nella stessa giornata sono stati registrati 61.352 nuovi casi, che hanno portato il totale a 3.245.925, e 685 decessi, che hanno fatto salire il numero delle vittime a 134.777, secondo i dati della Johns Hopkins University. Ieri sono stati riaperti anche i parchi a tema Disney World a Orlando (Magic kingdom e Animal Kingdom) benché la Florida abbia registrato il più alto incremento giornaliero di contagi, oltre diecimila, e sia arrivata a un totale di oltre 250 mila, con 4.301 decessi. (Nys)