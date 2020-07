Ue: ministro Esteri polacco, non dimenticare paesi che non hanno mezzi per superare crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia è a favore di una forte Unione europea "in grado di rispondere rapidamente alle sfide contemporanee", fra cui alla crisi causata dal coronavirus. Lo ha detto il ministro degli Esteri Jacek Czaputowicz in un'intervista al quotidiano spagnolo "Abc". "Riteniamo che l'Ue dovrebbe essere più vicina ai cittadini e pertanto il ruolo dei parlamenti nazionali dovrebbe essere rafforzato. Sosteniamo anche il mercato unico e un ambizioso bilancio dell'Ue", ha affermato Czaputowicz. Il capo della diplomazia polacca ha anche osservato che Varsavia si aspetta che le autorità dell'Ue adottino rapidamente un "piano ambizioso" di ripresa dopo la crisi causata dalla pandemia di coronavirus. Il ministro ha osservato, tuttavia, che tale programma non deve indebolire la politica agricola e di coesione dell'Ue. Czaputowicz ha sottolineato che, nell'ambito delle misure adottate per superare la crisi, l'Unione non deve dimenticare i suoi paesi membri più poveri "che non dispongono di risorse sufficienti" per superare le difficoltà e ha sottolineato che la Polonia non è d'accordo sul fatto che la lotta contro la crisi ricadrà sui membri più deboli dell'Ue. (Spm)