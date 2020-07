Milano: Comune, a Cascina merlata scuola con 900 posti e la riqualificazione di piazzale Cimitero maggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da un lato la realizzazione di un grande plesso scolastico pubblico a servizio di tutto il quartiere, dall'altro la riqualificazione del piazzale antistante il Cimitero Maggiore. Sono i due grandi interventi pubblici che realizzerà la società Euromilano Spa nell'ambito dell'Accordo di Programma relativo al progetto UpTown/Cascina Merlata. Una volta completato l’istituto scolastico, che sorgerà tra via Pasolini e via Jona, ospiterà cinque sezioni di scuola dell'infanzia, 15 classi di scuola primaria, nove classi di secondaria di primo grado, per un totale di circa 900 alunni. Il plesso sarà dotato di una palestra idonea allo svolgimento di attività agonistica, uno spazio multifunzionale (palestra per attività corpo libero/auditorium), due spazi mensa, nove aule laboratorio, due spazi per attività integrative e parascolastiche, una biblioteca, attrezzature sportive all'aperto (campi da pallavolo e basket, piste di atletica), aula per lezioni all'aperto, un orto/frutteto didattico. La scuola sarà caratterizzata da prestazioni energetiche Nzeb (Near Zero Energy Building), riscaldamento a pannelli radianti, collegamento a rete teleriscaldamento, impianto di raffrescamento estivo, impianto di Ventilazione Meccanica Controllata, impianto fotovoltaico. Dopo il rilascio del permesso di costruire, l'iter prevede l'attivazione delle procedure di gara pubblica europea per l'assegnazione dei lavori. L'attivazione della scuola, la cui realizzazione avrà un valore di circa 17 milioni di euro, è prevista per l'anno scolastico 2023/2024. Altro importante intervento nell'ambito dello stesso Accordo di Programma riguarda la riqualificazione del piazzale di fronte al Maggiore, noto una volta come cimitero di Musocco, il più grande della città costruito a fine '800 secondo il progetto di Luigi Mazzocchi ed Enrico Brotti dove sorgeva l'antico Bosco della Merlata. Grazie all'intervento di riqualificazione realizzato da Euromilano Spa e coordinato dagli uffici comunali il complesso riacquisterà una nuova dimensione monumentale. (segue) (com)