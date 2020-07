Milano: Comune, a Cascina merlata scuola con 900 posti e la riqualificazione di piazzale Cimitero maggiore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori interesseranno infatti una superficie di circa 55.000 metri quadrati e prevedono non solo la sistemazione delle aree a verde, ma anche il restyling della piazza, dei parcheggi a raso (188 posti auto e 16 posti moto), del capolinea tranviario Atm. A tutto ciò si aggiungeranno la razionalizzazione di alcuni tratti della viabilità esistente circostante il cimitero, con le connesse modifiche agli impianti e alle reti dei pubblici servizi, sia fuori terra, che in sottosuolo. Verrà infine curato il decoro urbano della parte prospiciente l'ingresso del Cimitero Ebraico di via Jona. Il complessivo importo dei lavori ammonta a circa 4 milioni di euro. "Cascina Merlata è uno dei quartieri della nuova Milano, dove lo sviluppo urbanistico è strettamente legato al verde - con un parco di oltre 300.000 metri quadrati che in continuità con i parchi di Trenno, Bosco in Città e Parco delle cave - e ai servizi per il quartiere, a partire dal nuovo plesso scolastico – dichiara l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran -. Milano è una città policentrica e gli investimenti privati, in sinergia con quelli pubblici, ci consentono di rigenerare aree strategiche con progetti caratterizzati da elevata qualità e sostenibilità. Ricordiamo che qui arriverà anche una fermata aggiuntiva della Circle Line, a servizio del quartiere e del distretto Mind che sorgerà a poca distanza". "Il distretto di UpTown si inserisce in un contesto di straordinaria importanza dal punto di vista della rigenerazione urbana - ha dichiarato Attilio Di Cunto, Amministratore Delegato di Euromilano - Siamo convinti che il successo di questa operazione sia dovuto non solo a un progetto di riqualificazione di grandissimo impatto, ma anche dalla esemplare collaborazione fra i settori pubblico e privato. Consideriamo le opere di urbanizzazione inserite nella Convenzione come l'occasione per contribuire alla creazione di una nuova centralità urbana di fondamentale importanza per la Città di Milano".(com)