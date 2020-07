Cina: coronavirus, sette nuovi casi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia è di 83.594, distribuiti in 31 regioni di livello provinciale, con 4.634 decessi e 78.634 dimissioni; 326 casi sono ancora attivi, con tre pazienti in condizioni gravi, e ci sono sette casi sospetti; 3.739 persone si trovano in osservazione medica. La Commissione sanitaria riferisce anche cinque nuovi “casi asintomatici”, tutti di importazione, mentre altri quattro (di cui tre importati), dopo un periodo di osservazione medica, non sono stati riclassificati come casi confermati. Infine, i casi a Hong Kong sono 1.431, con sette morti e 1.197 curati e dimessi; quelli a Macao 46, di cui 45 risolti; quelli a Taiwan 451, con sette morti e 438 curati e dimessi. (Cip)