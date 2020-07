Donbass: Cremlino, l'Ucraina non ha fatto nulla per risolvere il conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina non ha fatto e non sta facendo nulla per risolvere il conflitto nel Donbass. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov all’emittente televisiva “Rossija 1”. "Kiev non ha fatto nulla in termini di attuazione degli accordi di Minsk e di Parigi", ha affermato Peskov. Secondo il portavoce presidenziale russo, infatti, non vi sono progressi e il capo dello Stato, Vladimir Putin, ne ha parlato anche venerdì scorso in una riunione operativa con membri del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. Tutta l’area orientale dell’Ucraina vive una situazione di profonda instabilità e incertezza dall’aprile del 2014, dopo che le autorità di Kiev lanciarono un’operazione militare per riprendere il controllo della regione dalle milizie delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk che sostengono l’indipendenza del Donbass. Gli accordi raggiunti a Minsk dal Gruppo di contatto trilaterale dell'Osce (Russia, Ucraina e le due autoproclamate repubbliche) prevedono un completo cessate il fuoco; il ritiro degli armamenti dalla linea di contatto nell’Ucraina orientale; lo scambio reciproco di tutti i prigionieri detenuti da entrambe le parti; delle riforme costituzionali che conferiscano uno statuto speciale alle autoproclamate repubbliche. Il Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina) monitora il rispetto di quest'intesa. Dalla sigla degli accordi, tuttavia, le due parti si accusano reciprocamente di contrastarne l’attuazione. (Rum)