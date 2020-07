Roma: Raggi, con fondazione Cares "camp estivi" sul calcio per bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo unito le forze con la fondazione Roma Cares per dare la possibilità a bambini in condizioni di fragilità di poter partecipare a degli speciali 'camp estivi' sul calcio". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Abbiamo scelto di dare questa opportunità a 40 bambini, tra i 6 e 10 anni, seguiti dai nostri servizi sociali o provenienti da famiglie in difficoltà a cui, durante il lockdown, abbiamo consegnato pacchi di generi alimentari - spiega Raggi -. I piccoli avranno così l’opportunità di allenarsi allo stadio Tre Fontane: guidati da uno staff di allenatori giallorossi, saranno coinvolti in attività sportive ed educative nel corso di tutta la giornata, per una settimana. Il progetto, partito il 6 luglio, andrà avanti fino a fine mese. Ringrazio l’assessora Veronica Mammì e la Fondazione dell’As Roma per questa iniziativa, che arricchisce - sottolinea il sindaco - l’offerta di attività di gioco, sport e crescita in sicurezza messe in campo per i più piccoli in questa fase ancora delicata. Durante il lockdown Roma si è confermata una città forte e solidale, capace di mettere in rete persone, risorse e idee al servizio di chi vive le maggiori difficoltà. Il nostro impegno non si ferma", conclude Raggi.(Rer)