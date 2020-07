India: coronavirus, quasi 850 mila casi dopo aumento di 28.637, nuovo record giornaliero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I casi di coronavirus in India, aggiornati a questa mattina alle 8 (ora di Nuova Delhi), sono saliti a 849.553, con 22.674 decessi e 534.620 pazienti guariti o dimessi dagli ospedali; i casi attivi sono 292.258. Lo ha reso noto il ministero della Sanità. Tutti i 35 Stati e Territori dell’Unione sono interessati dal contagio: Andamane e Nicobare (163), Andhra Pradesh (27.235), Arunachal Pradesh (341), Assam (15.536), Bihar (15.373), Chandigarh (555), Chhattisgarh (3.897), Dadra e Nagar Haveli e Daman e Diu (471), Nuova Delhi (110.921), Goa (2.368), Gujarat (40.941), Haryana (20.582), Himachal Pradesh (1.182), Jammu e Kashmir (10.156), Jharkhand (3.613), Karnataka (36.216), Kerala (7.438), Ladakh (1.077), Madhya Pradesh (17.201), Maharashtra (246.600), Manipur (1.593), Meghalaya (207), Mizoram (227), Nagaland (748), Orissa (12.526), Pondicherry (1.337), Punjab (7.587), Rajasthan (23.748), Sikkim (151), Tamil Nadu (134.226), Telangana (33.402), Tripura (1.949), Uttarakhand (3.417), Uttar Pradesh (35.092) e Bengala Occidentale (28.453). Ci sono 3.416 casi in corso di riassegnazione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28.637 nuovi casi, nuovo record di incremento giornaliero, e 551 decessi. Ieri sono stati effettuati 280.151 test e il totale ha raggiunto 11.587.153. L’India è al terzo posto al mondo per casi, dopo Stati Uniti e Brasile. (segue) (Inn)