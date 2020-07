India: coronavirus, quasi 850 mila casi dopo aumento di 28.637, nuovo record giornaliero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese è stato in lockdown dal 25 marzo al 31 maggio, con varie proroghe e progressivi allentamenti delle misure restrittive. Nelle ultime linee guida del ministero dell’Interno il blocco delle attività e dei movimenti non essenziali è stato confermato fino al 31 luglio nelle zone di contenimento, di competenza dei singoli Stati e Territori e in accordo con le direttive nazionali. Il Maharashtra lo ha prorogato fino al 31 luglio, con una chiusura totale dal 14 al 23 luglio per il distretto di Pune. Proroga fino al 31 luglio anche per il Bengala Occidentale, che inoltre dal 9 luglio e per sette giorni ha imposto una chiusura rafforzata in 25 zone di Calcutta, 56 di Howrah e 95 del Distretto dei 24 Pargana Nord. Scadenza estesa al 31 luglio anche per il Nagaland e al 20 luglio per l’Arunachal Pradesh. L’Assam ha chiuso fino al 19 luglio i distretti di Guwahati e Kamrup. Il Jammu e Kashmir ha ripristinato un lockdown parziale. Il Tamil Nadu, dopo aver chiuso temporaneamente alcuni distretti, ha optato per un lockdown domenicale in tutto lo Stato, stessa misura adottata dal Madhya Pradesh. L’Uttar Pradesh ha disposto un mini-lockdown di 55 ore, dalle 22 di venerdì alle 5 di lunedì. Opzioni del genere sono state adottate anche dall’Uttarakhand e dal Meghalaya. Il Bihar ha chiuso per una settimana dal 10 luglio undici distretti. Il Karnataka ha annunciato una settimana di serrata dal 14 luglio. (segue) (Inn)