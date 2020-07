Energia: Clamadieu (Engie), a settembre sceglieremo un nuovo amministratore delegato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica francese Engie designerà un nuovo amministratore delegato a settembre al posto di Isabelle Kocher. È quanto riferito dal presidente della società, Jean-Pierre Clamadieu, al settimanale “Le Journal du Dimanche”. "Vogliamo che il lavoro dell’amministratore delegato sia completato entro la fine dell'anno, il che implica la scelta di un candidato adeguato a tale incarico a settembre", ha dichiarato Clamadieu, secondo cui l’obiettivo del gruppo sarà ora procedere nella transizione verso le energie rinnovabili. All'inizio di quest'anno il consiglio di amministrazione di Engie ha deciso di non rinnovare il mandato dell'amministratore delegato Isabelle Kocher, e di istituire un team di gestione ad interim dopo un lungo periodo di contrasti interni al Cda. Lo Stato francese detiene una partecipazione del 24 per cento in Engie. (Frp)