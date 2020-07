Spagna: si vota in Galizia e nei Paesi Baschi ma con l'incognita dell'astensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi sino alle ore 20, 2.234.152 cittadini della Comunità autonoma della Galizia e 1.1.788.602 dei Paesi Baschi, sono chiamati ad eleggere i nuovi governi locali. In Galizia tutti i sondaggi pubblicati nelle ultime settimane indicano come grande favorito con il 48,2 per cento dei consensi, il presidente uscente del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, che otterrebbe così la sua quarta riconferma consecutiva dopo la prima elezione del 18 aprile 2009 con la quale subentrò al socialista Emilio Perez Tourino. Verso una nuova affermazione, la terza, anche il presidente dei Paesi Baschi, Inigo Urkullu, del Partito nazionalista basco (Pnv) con 40,9 per cento dei voti. In entrambe le consultazioni, tuttavia, c'è l'incognita dell'alto tasso di astensione per il timore di nuovi contagi legati alla pandemia del coronavirus che potrebbe spingere molti elettori a non recarsi alle urne, scompaginando gli esiti elezioni che apparivano, fino a pochi mesi fa scontati. In Galizia, Nunez Feijoo se le intenzioni di voto rilevate dai sondaggi dovessero essere confermate, con il 48, 2 per cento guadagnerebbe 41 seggi, 3 in più di quelli necessari per ottenere la maggioranza assoluta, sui 75 totali del parlamento galiziano. (segue) (Spm)