Spagna: si vota in Galizia e nei Paesi Baschi ma con l'incognita dell'astensione (2)

- Il candidato del Partito socialista galiziano (PsdeG), Gonzalo Caballero, considerato il principale avversario del presidente in carica, si fermerebbe al 19,8 per cento conquistando 16 seggi, dimostrando anche in questa tornata elettorale la difficoltà di imporsi nella regione. A poca distanza il Blocco nazionalista gallego (Bng) di Ana Ponton che raggruppa partiti e movimenti di sinistra con il 17,7 e 13 seggi. Altri partiti di centrodestra come Ciudadanos e Vox non andrebbero oltre, rispettivamente, l'1,6 per cento e l'1,4 per cento. Nell'ultima settimana, un nuovo preoccupante focolaio di contagi (166) nella località di A Marina, in provincia di Lugo, ha costretto il governo regionale al confinamento di circa 70 mila persone. Un evento che ha acceso, inevitabilmente, il dibattito politico sull'opportunità o meno di rinviare le elezioni per evitare che lo spostamento di milioni di elettori possa provocare una nuova ondata di contagi. (segue) (Spm)