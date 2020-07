Spagna: si vota in Galizia e nei Paesi Baschi ma con l'incognita dell'astensione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Feijoo, tuttavia, ha respinto i timori affermando che è necessario "andare a votare" in quanto le epidemie "non possono diminuire l'attività ordinaria", rassicurando, inoltre, che con i protocolli sanitari in vigore "andare a votare è come recarsi in farmacia o andare al supermercato". Secondo Feijoo, "più le elezioni in Galizia saranno ritardate, tanto maggiore sarà il rischio di una recrudescenza". Il vicepremier del governo di Madrid, Carmen Calvo, ha chiesto garanzie alla giunta regionale affinché il diritto di voto venga esercitato "nelle giuste condizioni" controllando i focolai con gli "strumenti sanitari e legali" a sua disposizione. Le operazioni di voto si svolgeranno, dunque, nel rispetto delle norme di sicurezza. Nei seggi sarà distribuito gel disinfettante e sarà obbligatorio indossare una mascherina. Alle 20, una volta chiuse le urne, inizierà lo spoglio delle schede e l'esito del voto potrebbe essere reso noto già nel corso della notte. (segue) (Spm)