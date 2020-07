Spagna: si vota in Galizia e nei Paesi Baschi ma con l'incognita dell'astensione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei Paesi Baschi, i sondaggi concordano sulla nuova, terza affermazione consecutiva, del presidente (lehendakari nella lingua basca) del Partito nazionalista basco (Pnv), Inigo Urkullu, eletto per la prima volta il 15 dicembre 2012. Secondo un'inchiesta sulle intenzioni di voto di Hamalgama Métrica per il quotidiano "Ok Diario" pubblicata il 7 luglio scorso, il Pnv vincerebbe con il 40,9 per cento dei voti ed otterrebbe 31 seggi, 3 in più di quelli che aveva finora. Tuttavia i nazionalisti per raggiungere la maggioranza assoluta per governare avranno bisogno del sostegno del Partito socialista operaio (Psoe), come è avvenuto durante l'ultima legislatura. Il partito del premier Sanchez in Galizia è dato al 14 per cento ed otterrebbe 11 seggi. Negli ultimi anni, l'appoggio in numerose occasioni del Pnv al governo socialista di Madrid, come nel caso della mozione di censura contro l'ex presidente del Pp, Mariano Rajoy, che ha portato al palazzo della Moncloa (la sede del governo), Pedro Sanchez, o il sostegno per l'approvazione delle diverse proroghe dello stato di emergenza a causa della pandemia del coronavirus, ha trasformato quella che è un'elezione locale, seppur importante per tastare il polso del sentimento indipendentista di una parte della società basca, in un terreno di scontro nazionale. (segue) (Spm)