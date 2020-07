Spagna: si vota in Galizia e nei Paesi Baschi ma con l'incognita dell'astensione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Partito popolare (Pp), Pabo Casado, durante un comizio a sostegno della candidatura di Carlos Iturgaiz, dato dai sondaggi ad appena l'8 per cento nonostante l'alleanza con Ciudadanos, ha affermato che il Pnv ha sostenuto la mozione di censura sapendo che "Sanchez sarebbe diventato premier, Pablo Iglesias vicepresidente e un comunista dichiarato come Alberto Garzon ministro del Consumo". Per Casado, dunque, "chi vota per il Pnv deposita la scheda in una casella che comunica con la casella del Psoe che a sua volta comunica con la casella Podemos", chiedendo poi provocatoriamente a Urkullu se "è favorevole alla proprietà privata". Secondo i sondaggi, la seconda forza politica per consenso elettorale sarà il partito indipendentista Bildu, l'eterno nemico" del Pnv, con il 22 per cento dei voti e 18 seggi. Una rivalità inaspritasi negli ultimi anni dopo che, nel 2015, il presidente Urkullu decise di rendere omaggio alle numerose vittime dell'ex gruppo armato indipendentista dell'Eta e di scusarsi a nome del governo basco e a nome proprio "per aver raggiunto in ritardo la sensibilità e la risposta che meritavano". (segue) (Spm)