Spagna: si vota in Galizia e nei Paesi Baschi ma con l'incognita dell'astensione (6)

- Divergenze che non si limitano solo all'eredità storica dell'Eta o alla distanza ideologica destra (Pnv)-sinistra (Bildu), ma che affondano le radici su una delle questioni più profonde che lacerano la società basca: la scelta tra autogoverno ed indipendentismo, tra richiesta di maggiori poteri alle Comunità autonome e la rottura con il governo centrale. Il Pnv in diverse occasioni ha manifestato preoccupazioni per ciò che è avvenuto in Catalogna negli ultimi anni con il referendum del primo ottobre 2018, proclamato illegale dal governo di Madrid, con il quale i partiti autonomisti avevano dichiarato l'indipendenza della Catalogna sia per le conseguenze giudiziarie che in termini di divisione all'interno della società catalana. Secondo il Pnv, dunque, raggiungere maggiore autonomia e indipendenza dovrebbe passare attraverso un processo di mediazione e dialogo con tutte le forze politiche, evitando una rottura unilaterale con lo Stato centrale. Mentre Bild ha valutato positivamente la "strada catalana" intensificando le relazioni con i partiti più "duri". (segue) (Spm)