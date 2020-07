Spagna: si vota in Galizia e nei Paesi Baschi ma con l'incognita dell'astensione (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alla presidenza di Bildu, Maddalen Iriarte, ha affermato che "il presunto bilateralismo" con lo Stato, difeso da Pnv ha "mostrato le sue miserie", rivendicando la "Repubblica Basca". Tuttavia, secondo l'ultimo sondaggio sul delicato tema dell'indipendentismo pubblicato il 26 luglio 2019 da Euskobarómetro, il 67 per cento dei baschi aveva affermato di avere poca (29 per cento) o nessuna (38 per cento) voglia di indipendenza ed in caso di referendum, il 48 per cento avrebbe votato "no" ed il 31 per cento "si", al netto degli astenuti. Tuttavia, la paura degli elettori legata alla pandemia del coronavirus potrebbe portare ad un forte aumento dell'astensione o ad un cambiamento nel voto che rischierebbe di mettere in discussione l'egemonia di Urkullu "se la popolazione ritenesse che interessi particolari- come lo svolgimento delle elezioni nonostante i rischi sanitari - abbiano la precedenza sulla salute dei cittadini", come affermato ieri al quotidiano "El Mundo" dal sociologo dell'Università dei Paesi Baschi, Imanol Zubero. (Spm)