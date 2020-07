Iran: comandante Forze aeree, l'aviazione sarà dotato di missili con gittata tra 20 e 100 chilometri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aviazione dell'Iran sarà dotata di missili con una gittata compresa tra i 20 e i 100 chilometri. Lo ha annunciato il comandante dell Forze aeree iraniane, Yousef Ghorbani, come riferisce l'agenzia stampa "Irna". A giugno, l'Iran ha testato una serie di missili da crociera durante esercitazioni navali condotte nel Golfo dell’Oman e nell’Oceano Indiano settentrionale. Secondo i media iraniani i missili hanno distrutto obiettivi a una distanza di 280 chilometri. I missili utilizzati durante le esercitazioni sono stati progettati e prodotti dal ministero della Difesa iraniano con la collaborazione della Marina militare.In maggio, durante una serie di manovre navali tra i porti di Jask e Chabahar un missile ha colpito per errore una nave militare iraniana invece dell’obiettivo prefissato, uccidendo 19 marinai. Ad aprile, gli Stati Uniti hanno accusato l'Iran di condurre manovre "pericolose e moleste" vicino alle navi da guerra statunitensi nel nord del Golfo Persico. In precedenza, l'Iran è stato anche accusato di aver sequestrato brevemente una petroliera battente bandiera di Hong Kong. (Res)